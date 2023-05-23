«Наконец-то сыграл свадьбу»: певец SHAMAN поделился первыми кадрами с торжества

Известный музыкант Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, заинтриговал поклонников, поделившись кадрами из ЗАГСа. SHAMAN, как и положено жениху, облачен в черный костюм, его невеста, лица которой на видео не разобрать, в белом.

«Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра!» — прокомментировал происходящее в кадре певиц SHAMAN.

Подписчики микроблога SHAMAN тут же принялись поздравлять его с днем бракосочетания. Правда, некоторые поспешили охладить их пыл, заметив, что это всего лишь кадры будущего клипа исполнителя.

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