Ольга Орлова обнажила живот в розовом бикини: спустя три месяца после родов уже в форме — все ахнули

Ольга Орлова уже давно стала известной персоной. Она много лет была частью группы «Блестящие». А потом артистка покинула коллектив и стала ведущей «Дома-2». За последние несколько лет ее жизнь изменилась. Ей удалось выйти замуж за бизнесмен Валерия, а в феврале этого года она родила дочку Анну.
Недавно Орлова покрестила наследницу. А накануне она улетела отдыхать на Мальдивы без ребенка. Телеведущая наслаждается путевкой, которую выиграла. Она с утра решила покрасоваться в новом купальнике. Артистка облачилась в розовое бикини. Она обнажила свой живот и другие прелести. Звезда почти полностью вернулась в форму.
«Купила новый купальник. Можно спать спокойно! А то носить было нечего. Еще чуть-чуть в форму придем — и вообще огонь», — заявила Ольга.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в 45 лет. Многие были впечатлены тем, как она похудела после родов.
«Девочка, вы точно рожали недавно? Потрясающая фигура», «Вижу молнию от отстегнутого живота! Ольга! Прекрасно выглядите», «Уже в форме», «У некоторых и до родов такой фигуры нет», — стали писать подписчики.