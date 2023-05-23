Ольга Орлова обнажила живот в розовом бикини: спустя три месяца после родов уже в форме — все ахнули

Недавно Орлова покрестила наследницу. А накануне она улетела отдыхать на Мальдивы без ребенка. Телеведущая наслаждается путевкой, которую выиграла. Она с утра решила покрасоваться в новом купальнике. Артистка облачилась в розовое бикини. Она обнажила свой живот и другие прелести. Звезда почти полностью вернулась в форму.

«Купила новый купальник. Можно спать спокойно! А то носить было нечего. Еще чуть-чуть в форму придем — и вообще огонь», — заявила Ольга.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».