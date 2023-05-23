Ольга Бузова рассказала о том, как давно у нее нет мужчины — неожиданно долго

Не так давно Ольга Бузова стала гостьей передачи «Шоу Воли». На которой звезда порадовала зрителей своим цветущим видом и шокировала неожиданным откровением.

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Дело в том, что ведущий Павел Воля не постеснялся спросить у Ольги о ее личной жизни. А Бузова не стала отшучиваться и прикрываться общими фразами, а ответила прямо и без прикрас.

Ольга призналась, что в последний раз состояла в близких отношениях более двух лет назад. По словам Бузовой, она не готова растрачивать себя без любви. А накопившуюся энергию привыкла выплескивать на концертах и занятиях боксом.

Источник: rutube.ru «Шоу Воли».