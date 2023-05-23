Ольга Серябкина прокомментировала слухи о своем разводе

На одной из премьер Ольга Серябкина появилась самой первой – сработала пунктуальность певицы. По красной дорожке она продефилировала в гордом одиночестве, что несколько удивило окружающих. Все тут же зашептались: а где же муж Ольги, где сын? Ведь в последнее время селебрити предпочитают посещать подобные мероприятия семьями…

При этом выглядела Серябкина сногсшибательно: несмотря на то что полтора года назад она стала мамой, ее фигура смотрелась стройной и подтянутой. Услышав намеки на возможный разлад в своей семье, Ольга сказала, что не собирается приводить близких на премьеру только из соображений пиара.

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