Клава Кока облекла прелести в кожаный лиф: к пятнице готовится

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока записала с Андреем Ширманом, наиболее известным как DJ Smash, новую песню, посвященную пятнице. И вовсю продвигает ее в своих соцсетях. Новое видео, которым поделилась звезда, она сняла как раз под нее. В кадре звезда переодевается из будничной в тусовочную одежду одним взмахом ноги.

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Раз! – и перед зрителями уже оказывается красотка в кожаном лифе, косухе и обтягивающих бедра брюках их дерматина. Всем своим видом звезда как будто говорит, что готова тусоваться весь пятничный вечер.