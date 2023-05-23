Новости шоу-бизнеса: Панин объявлен в розыск, Васильева назвала Галкина* неполноценным, Лерчек выплатила долги перед налоговой

Панин объявлен в розыск

Алексей Панин объявлен в розыск. По-видимому, это связано с уголовным делом, которое было заведено на артиста в начале мая Следственным комитетом РФ – речь идет о статье об оправдании терроризма в Интернете.

Лерчек погасила долги

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, могла выплатить 311 миллионов рублей долга перед налоговой. Если это действительно так, то блогерша полностью погасила задолженность и теперь рассчитывает на смягчение приговора или же на полное прощение.

Васильева назвала Галкина* неполноценным

Актриса Татьяна Васильева осудила Аллу Пугачеву за отъезд из России. Поскольку уверена, что певице не следовало делать это из-за Максима Галкина*, поскольку тот, по мнению актрисы, «неполноценный» муж.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.