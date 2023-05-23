Илана из «Уральских пельменей» предъявила декольте крупным планом: исподнего нет, маечка тоненькая

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева постоянно в разъездах. Красавица едва успевает увидеться с дочкой, как пора снова в аэропорт – гастроли и съемки сменяют друг друга в очень плотном графике. Но на общения онлайн Илана всегда находит время и рассказывает подписчикам в соцсетях, как у нее дела.

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На этот раз она вышла на связь с самого утра. Дело было в гостинице, Юрьева оказалась перед камерой без макияжа и нижнего белья – одна тоненькая маечка едва скрывала красивое декольте. но подписчики не обиделись, а наоборот восхитились смелости своей любимицы. И поспешили отправить ей массу комплиментов.