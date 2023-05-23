Сделано заявление о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: Примадонна возвращается?

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева разводится с Максимом Галкиным*. Причиной стала новая любовь Примадонны, объектом которой стал не кто иной как он сам. Об этом артист рассказал сайту ProЗвезд. По его словам, когда звезда прилетала на похороны Валентина Юдашкина, то попросилась пожить в замке в Грязи, который якобы он у нее уже купил. Тогда-то они и условились сыграть свадьбу.

«Разрешил, и мы жили в соседних комнатах. Вечером мы встречались в коридоре и очень быстро подружились. В один из таких вечеров я сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад! И вот теперь мы решили связать наш союз узами брака», - поведал Барецкий.

Шоумен заверил, что «она сейчас начнет бракоразводный процесс с Галкиным*» и вернется в Москву, чтобы стать его женой.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.