Актер Пашутин - про Слепакова*: «Это гнойник на теле нашего общества»

Сбежавший из страны комик Семен Слепаков* весной этого года пополнил ряды иноагентов в России. Сейчас он живет в Израиле, где пытается зарабатывать своим творчеством. А песни его часто основаны на высмеивании родины и шутках над соотечественниками. Народный артист РФ Александр Пашутин считает, что таким людям не место в российском обществе и шоу-бизнесе.

«Я даже обсуждать не хочу его песенки гнилые», - приводит слова Пашутина сайт aif.ru. – «Порой возникает у человека где-то гнойник на теле. Вот Слепаков – это гнойник на теле нашего общества, который надо выдавить и избавиться от него навсегда».

Ранее другая звезда кино, Татьяна Васильева, прошлась по Алле Пугачевой и Максиму Галкину**. По мнению актрисы, Примадонна глупа и просто хоронит теперь себя в Израиле, куда сбежала за мужем, а сам шоумен якобы давно хотел уехать, а страной только пользовался.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.