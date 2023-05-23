Нугуманова в облегающем платье с пуш-ап сразила ночной Дубай точеными формами

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова отдохнула в Арабских Эмиратах. Она выбрала Дубай, который давно полюбила за его многосторонность и яркость. Ежедневно спортсменка посещала разные пляжи, бывала на шопинге и экскурсиях, поэтому вернувшись в Москву решила разобрать фотоархивы.

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У Лизы сохранились фото с ночной прогулки. Утопающие в иллюминации небоскребы, и на их фоне Нугуманова – кадры получились завораживающие. Для прогулки красотка нарядилась в облегающее платье с пуш-ап, сразив подписчиков своими формами.