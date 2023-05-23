Туктамышева в крошечном топе без пуш-ап показала соблазнительное декольте: отпуск начинается

Многие знаменитости успели отдохнуть на заграничных курортах в майские праздники. Фигуристка Елизавета Нугуманова, например, зажигала в Дубае, но уже вернулась в Москву и готовится приступить к тренировкам. А ее коллега Елизавета Туктамышева только начала отдыхать, чему очень рады поклонники спортсменки – давно чемпионка не устраивала себе перезагрузку.

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Долгий трансатлантический перелет – и вот уже Туктамышева на связи, свежа, как майская роза. Она отказалась отдыхать и сразу же окунулась в отпускную жизнь: «Пошли исследовать местность». Для первой прогулки Лиза надела красивый крошечный топ без пуш-ап и джинсовку, подчеркнувшие пока еще незагорелое декольте.