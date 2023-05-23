«Человек не в настроении»: Савельева показала капризулю-сына от Сафонова

Певица Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым почти полтора десятилетия. За это время они перебрались в Израиль и стали родителями – их сыну Леону 4 годика. Мама с папой мальчика не показывают, поклонники знают лишь, как выглядит его макушка и какого он роста. Другие подробности неизвестны.

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Но Савельева ведет блог по воспитанию и психологии, поэтому иногда показывает сынишку. На этот раз она засняла Леона за обедом. Мальчик капризно пообщался с мамой и не спешил приниматься за еду. «Человек не в настроении сегодня», - констатировала певица результаты разговора с ребенком.