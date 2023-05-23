Самбурская в бикини не по размеру выронила округлость из лифа: вот что бывает, когда выросла из одежды

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская отдохнула в Турции и уже вернулась в Москву и приступила к работе. Но фотографий из отпуска у нее осталось столько, что хранить их просто в телефоне – настоящее преступление. Звезда решила публиковать их время от времени и на этот раз показала себя в алом бикини.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Только вот размер купальника оказался мал – Настасья явно из него уже выросла. По крайней мере, прелести красотки точно: тесный лиф не смог вместить бюст, и одно полушарие снизу начало незаметно для хозяйки ускользать.