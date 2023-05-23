Появились подробности внезапной смерти мужа Дианы Гурцкой: безуспешно реанимировали 49 минут

Стали известны подробности трагической смерти мужа певицы Дианы Гурцкой, замминистра образования и науки Петра Кучеренко. Чиновник скоропостижно скончался по дороге из Кубы в Россию.

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Это была служебная командировка, чиновнику внезапно стало плохо в воздухе. Летевшая с делегацией врач пыталась оказать помощь мужчине, потребовались дополнительные силы, и борт решено было посадить. Принять самолет смогли в Минеральных водах, за полчаса до посадки Кучеренко начал задыхаться, наступила клиническая смерть.

Бригада реаниматологов уже ждала на посадочной полосе, причиной вызова назвали «приступ эпилепсии». Они спасали Кучеренко 49 минут, но безуспешно, сообщает сайт mk.ru, ссылаясь на источник в министерстве здравоохранения Ставропольского края. Пока причина смерти официально не озвучена, есть лишь догадки.