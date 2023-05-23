Валя Карнавал блеснула своими прелестями на камеру: натянула футболку на шаровидную грудь, подразнив парней

На этот раз Валя решила снять домашнее видео. Она облачилась в джинсовую мини-юбку и прозрачную футболку. Блогерша обнажила свой плоский живот. Она стала красоваться под песню со словами: «Все меня хотят, но мне этого не надо». Карнавал кокетливо задрала ножку и распустила волосы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».