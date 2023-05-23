Валя Карнавал блеснула своими прелестями на камеру: натянула футболку на шаровидную грудь, подразнив парней

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она построила карьеру певицы, но большая часть фанатов знает ее по видеороликам в Сети. Блогерша завоевала любовь миллионов поклонников, снимая себя на камеру. Она то и дело предстает в дерзких нарядах. А после расставания с Сашей Стоуном звезда стала чаще представать в полуобнаженном виде.
На этот раз Валя решила снять домашнее видео. Она облачилась в джинсовую мини-юбку и прозрачную футболку. Блогерша обнажила свой плоский живот. Она стала красоваться под песню со словами: «Все меня хотят, но мне этого не надо». Карнавал кокетливо задрала ножку и распустила волосы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие решили, что она так дразнит бывшего жениха, который отдыхает в Дубае. «Ну тут кукла», «Парни точно хотят», «Ох, какая фигурка», «Если тебе не надо, оденься поскромнее», «Милая такая», «Формы просто бесподобные», «Грудь видно», — стали писать в Сети.