Девушка-весна: Миддлтон в платье-рубашке кукольного розового цвета и модных босоножках щегольнула на прогулке

Кейт Миддлтон уже давно является частью британской королевской семьи. Она часто появляется на публике. Жена принца Уильяма славится своей элегантностью. В ее гардеробе есть как люксовые бренды, так и наряды из масс-маркета. Принцесса Уэльская с наступлением весны носит платья актуальных цветов.
22 мая жена принца Уильяма появилась на ежегодной выставке цветов в Челси. Кэтрин сделали легкий дневной макияж, волосам придали форму волны. Королевская особа облачилась в платье-рубашку кукольного розового цвета. Наряд бренда London-based за 45 тысяч рублей дополнили шелковый пояс и нюдовые босоножки на танкетке, которые в моде в этом сезоне.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
К слову, впервые в этом платье она появилась на публике в мае 2021 года во время королевского визита в Шотландию. Но теперь ее образ также дополняли серьги в виде листьев Зораиды стоимостью около 16,5 тысяч рублей. Она предстала в саду без предупреждения и присоединилась к детскому пикнику.
Миддлтон вместе со школьниками приняла участие в охоте на насекомых, а также помогла им приготовить домашнее блюдо и узнала, как сады могут способствовать благополучию.