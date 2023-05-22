Девушка-весна: Миддлтон в платье-рубашке кукольного розового цвет и модных босоножках щегольнула на прогулке

22 мая жена принца Уильяма появилась на ежегодной выставки цветов в Челси. Кэтрин сделали легкий дневной макияж, волосами придали форму волны. Королевская особа облачилась в платье-рубашку кукольного розового цвета. Наряд бренда London-based за 45 тысяч рублей дополнил шелковый пояс и нюдовые босоножки на танкетке, которые в моде в этом сезоне.

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