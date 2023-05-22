Ольга Бузова продолжает покорять шоу-бизнес. Она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Телеведущая призналась, что уже два года не была с мужчиной. При этом она продолжает мечтать о семье и детях. На этот раз после гастролей артистка устроила себе отдых в Сочи. Она покупалась в бассейне в купальнике.
На этот раз Ольга захотела устроить горячую фотосессию. Она позировала в мокром бикини на камеру. Артистка недавно поправилась, поэтому фигура стала выглядеть более мощно. Однако она не заметила, как лифчик соскочил с груди, поэтому телеведущая оголила свои прелести. Бузова без стеснения продемонстрировала свои формы.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Я знаю, что вы этого ждали. Мой выходной», – написала звезда.
Поклонники поразились тому, как выглядит Ольга. Многие были впечатлены ее фигурой. «Купальник маленький что ли», «Вроде выскакивать нечему, а всё же выскочило», «Фигура стала спортивная», «Блинчики выскочили», «Это ужасно», «Как же она располнела», — стали писать в Сети.