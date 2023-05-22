Ирина Шейк в топике из двух лент оголила свои прелести в Каннах: сразила публику на кинофестивале

На этот раз Шейк посетила премьеру фильма «Подстрекательница» бразильского режиссера Карима Айноуза. Она позировала на ковровой дорожке в кожаном наряде. Топик из двух лент едва прикрыл ее грудь, а юбка в пол с молнией спереди подчеркнула бедра. Ирина обнажила свой рельефный живот.

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