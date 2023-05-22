Ирина Шейк в топике из двух лент оголила свои прелести в Каннах: сразила публику на кинофестивале

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. В свои 37 лет она активно строит карьеру и регулярно дефилирует на подиумах. Примечательно, что обычно модель находится в Нью-Йорке, но этой весной она часто путешествует. на днях звезда предстала на Каннском кинофестивале. Новый выход на красную дорожку всех сразил.
На этот раз Шейк посетила премьеру фильма «Подстрекательница» бразильского режиссера Карима Айноуза. Она позировала на ковровой дорожке в кожаном наряде. Топик из двух лент едва прикрыл ее грудь, а юбка в пол с молнией спереди подчеркнула бедра. Ирина обнажила свой рельефный живот.
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Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Бывшая «ангел» Victoria's Secret вызвала ажиотаж. Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Вид ее голого тела сразил публику. Образ также дополнило массивное колье Messika Akh-Ba-Ka с бриллиантом весом 33 карата. Ирина выбирала лучшие ракурсы, чтобы подчеркнуть пресс.