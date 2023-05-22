Арзамасова засняла диалог с годовалым сыном Авербуха: задорно произнес имена родителей (видео)

На этот раз Арзамасова засняла на камеру диалог с годовалым наследником. Она подловила его в лифте. Мальчик стоял с игрушечно машинкой. Он был облачен в полосатые брюки и белый джемпер. Актриса спросила, как зовут его маму.

«Лиза», – произнес он.

Потом звезда стала спрашивать, как зовут его папу. Лев стал улыбаться и трясти игрушку.

«Папа! Илья», – заявила он.

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