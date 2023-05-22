Арзамасова засняла диалог с годовалым сыном Авербуха: задорно произнес имена родителей (видео)

Лиза Арзамасова много лет снимается в кино. Она знакома зрителям по роли в сериале «Папины дочки». Также актриса играет в театре. Она уже давно стала популярной персоной. Лиза вышла замуж за Илью Авербуха и родила сына Льва. Теперь артистка с радостью совмещает карьеру и материнство.
На этот раз Арзамасова засняла на камеру диалог с годовалым наследником. Она подловила его в лифте. Мальчик стоял с игрушечно машинкой. Он был облачен в полосатые брюки и белый джемпер. Актриса спросила, как зовут его маму.
«Лиза», – произнес он.
Потом звезда стала спрашивать, как зовут его папу. Лев стал улыбаться и трясти игрушку.
«Папа! Илья», – заявила он.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вот и познакомились», – написала Арзамасова.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик развит не по годам. «Левушка чудеснейший!», «Какой забавный!», «Вау! Как хорошо говорит», «Лева, как всегда, на высоте, все имена выдал», «Невозможно милый и очаровательный, глазки бусинки», — написали подписчики.