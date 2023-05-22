Алексей Панин объявлен в розыск в России

Напомним, что Панин прославился благодаря ролям в картинах «Жмурки» и «Звезда». Однако потом он стал отличаться провокационным поведением.

В 2013 году Алексей устроил серию дебошей, сопровождавших гастроли артиста со спектаклем «За двумя зайцами». Спустя пять лет он устроил новый дебош в самолете по пути из Турции.

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У Панина есть дочка Аня, за которую он боролся в суде. Но у него в итоге накопилось более 1,2 миллиона рублей алиментов. Суд запретил ему покидать территорию страны и управлять транспортными средствами.

В 2020 году артист переехал в Испанию. Он еще некоторое время ездил в Россию на заработки, но теперь его не приглашают в новые проекты. Панин признавался, что вынужден экономить.