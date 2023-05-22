Пополневшая Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн: мокрые трусики прилипли к мощному «поплавку»

Ольга Бузова уже давно выступает на сцене. Более того, 19 лет она работает на телевидении. Артистка признавалась, что зачастую выбирает яркие наряды, чтобы быть в центре внимания. Она добилась больших успехов в жизни, но пока не нашла свою вторую половинку. Звезда делает все, чтобы выглядеть соблазнительно.
На этот раз Бузова уехала отдыхать в Сочи. Она поделилась горячим видео. Телеведущая в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн. Она продемонстрировала пополневшие формы. Артистка проплыла, засветив округлости фигуры. Ольга вынырнула, оперевшись на бортик. Трусики прилипли к ее пятой точке.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторые ее снова подвергли критике. «Даже в воде неуклюжая», «А можно трусы еще выше натянуть?», «Вот это бампер», «Как она поправилась», «Едва вынырнула», «Русалка», «Трусы прилипли», — стали писать подписчики.