Пополневшая Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн: мокрые трусики прилипли к мощному «поплавку»

На этот раз Бузова уехала отдыхать в Сочи. Она поделилась горячим видео. Телеведущая в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн. Она продемонстрировала пополневшие формы. Артистка проплыла, засветив округлости фигуры. Ольга вынырнула, оперевшись на бортик. Трусики прилипли к ее пятой точке.

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