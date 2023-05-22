Пополневшая Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн: мокрые трусики прилипли к мощному «поплавку»

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая выложила горячее видео, взбудоражив фанатов.

Ольга Бузова уже давно выступает на сцене. Более того, 19 лет она работает на телевидении. Артистка признавалась, что зачастую выбирает яркие наряды, чтобы быть в центре внимания. Она добилась больших успехов в жизни, но пока не нашла свою вторую половинку. Звезда делает все, чтобы выглядеть соблазнительно. 

На этот раз Бузова уехала отдыхать в Сочи. Она поделилась горячим видео. Телеведущая в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн. Она продемонстрировала пополневшие формы. Артистка проплыла, засветив округлости фигуры. Ольга вынырнула, оперевшись на бортик. Трусики прилипли к ее пятой точке. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторые ее снова подвергли критике. «Даже в воде неуклюжая», «А можно трусы еще выше натянуть?», «Вот это бампер», «Как она поправилась», «Едва вынырнула», «Русалка», «Трусы прилипли», — стали писать подписчики.

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