Укрыта розовым одеялком: Алиана Устиненко засняла дочку-куколку вместе со старшим сыном Робертом – славные детишки

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко уже почти месяц находится в статусе дважды мамы. У нее подрастает сын Роберт, которого она родила в браке с Сашей Гобозовым. Дочери Алианы от гражданского мужа Маркуса еще нет и месяца.
Алиана Устиненко эти дни проводит вместе с детьми в реабилитационном центре для молодых мам, где отдыхает и восстанавливается после родов.
В микроблоге Алиана Устиненко поделилась трогательным кадром, запечатлев сына Роберта с младшей сестрой. Мальчик бережно нянчит крошку, которая спит в прозрачной люльке для младенцев. Малышка укрыта розовым одеяльцем, а голову развернула в сторону братика.
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Сын и дочка Алианы Устиненко. Фото: соцсети
Роберт, очевидно, чувствует свою ответственность за младшую сестру, появившуюся на свет 26 апреля.
Кстати, в месяц дочери Алиана Устиненко обещает раскрыть ее имя.
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.