Укрыта розовым одеялком: Алиана Устиненко засняла дочку-куколку вместе со старшим сыном Робертом – славные детишки

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко уже почти месяц находится в статусе дважды мамы. У нее подрастает сын Роберт, которого она родила в браке с Сашей Гобозовым. Дочери Алианы от гражданского мужа Маркуса еще нет и месяца.

Алиана Устиненко эти дни проводит вместе с детьми в реабилитационном центре для молодых мам, где отдыхает и восстанавливается после родов.

В микроблоге Алиана Устиненко поделилась трогательным кадром, запечатлев сына Роберта с младшей сестрой. Мальчик бережно нянчит крошку, которая спит в прозрачной люльке для младенцев. Малышка укрыта розовым одеяльцем, а голову развернула в сторону братика.

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