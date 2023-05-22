На близких «Василия Алибабаевича» из «Джентльменов удачи» обрушились несчастья

Семья известного актера Раднэра Муратова – Василия Алибабаевича из советской комедии «Джентльмены удачи» - переживает нелегкие времена. Сначала понадобилась срочная медицинская помощь его бывшей жене – 91-летней Елене Муратовой. Она упала дома и получила сильный ушиб ноги. Это произошло на днях.

Потом вызывали медиков сыну актера, Леониду – ему 66 лет. Мать и сын живут вместе. В субботу, 20 мая, Леонид встал ночью, чтобы посмотреть, как себя чувствует мама, - и неожиданно потерял сознание. Скорее всего, причиной обморока стало состояние хронической усталости. Леонид планирует нанять для мамы сиделку – ему самому уже не под силу за ней ухаживать.

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Напомним, Раднэр Муратов умер еще в 2006 году. Он играл и в других фильмах, но Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи» на всю жизнь остался его визитной карточкой. По материалам «МК».

Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.