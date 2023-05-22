Молодильные яблоки в действии: 39-летняя Алсу в джинсовых мини-шортах сразила точеной фигурой на отдыхе

Алсу много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной персоной в России. И даже в 39 лет артистка продолжает выпускать новые песни и снимать клипы. Она также следит за модой и часто восхищает поклонников своими луками. Звезда всегда старается выглядеть элегантно, избегая вульгарности.
На этот раз Алсу поделилась трогательными кадрами. Она с подружкой отдохнула в Дубае. Певица провела время, катаясь на лодке. Она предстала в мини-шортах из денима и майке. Артистка подчеркнула свою точеную фигуру. Звезда красовалась на фоне заката. Она продемонстрировала загорелые ножки.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Если нужен компромат на меня, берите Яну в заложницы, ибо она знает обо мне все и даже больше», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Ее осыпали комплиментами. Некоторые даже заподозрили, что певица знает секрет молодильных яблок:
«Какие красивые», «Вообще не стареете», «До чего крутая фигура», «Такая стройная».
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.