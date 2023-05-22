Молодильные яблоки в действии: 39-летняя Алсу в джинсовых мини-шортах сразила точеной фигурой на отдыхе

На этот раз Алсу поделилась трогательными кадрами. Она с подружкой отдохнула в Дубае. Певица провела время, катаясь на лодке. Она предстала в мини-шортах из денима и майке. Артистка подчеркнула свою точеную фигуру. Звезда красовалась на фоне заката. Она продемонстрировала загорелые ножки.

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