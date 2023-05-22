Умерла мать актера Александра Носика

Марии Александровне Стерниковой 18 мая исполнилось 79 лет, а через день женщины не стало. Бывшая актриса Малого театра умерла в своей московской квартире на улице Зоологической.

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Причины смерти пока не ясны. Известно только то, что актриса в последнее время страдала потерей памяти и даже пропадала из дома. Об этом рассказывал на одном из телешоу ее знаменитый сын Александр Носик.

Мария Александровна почти всю свою жизнь проработала в Малом театре. Но были в ее жизни и роли в кино. Советским телезрителям актриса известна по эпизодической роли в фильме «Гостья из будущего», где Стерникова мастерски сыграла роль медсестры Шурочки.

Источник: mk.ru