Отец звезды сериала «Триггер» Светланы Ивановой умер в свой день рождения

Светлана Иванова является известной актрисой. Она поделилась своим горем. Оказалось, что умер ее папа — Андрей Вольтерович Иванов. Примечательно, что его не стало в день рождения. О случившемся звезда сериала «Триггер» рассказала в соцсети. Она призналась, что убита горем.
«Папа. 9 дней без папы… Пап, я очень люблю тебя. Я очень скучаю, пап. Как будто мне снова 5 и я жду твою синюю машину у окна», — написала Иванова.
Она также опубликовала архивное фото своего отца. Андрей Вольтерович умер в день своего рождения, 12 мая. Ему было всего 62 года. Причину смерти близкие называть не стали.
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Ранее актриса рассказывала, что ее семья — династия потомственных инженеров-энергетиков, и она должна была продолжить традицию.
«Я даже училась в очень серьезной гимназии № 1515, где был уклон во все — физика, математика, английский, литература. Все углубленное. И мама с папой рассчитывали, что я буду поступать в Московский энергетический институт», — вспоминала звезда.
Папа Светланы Ивановой. Фото: соцсети звезды