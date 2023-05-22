«У нее своеобразные мужья. Не очень понимаю ее выбор»: известная актриса разнесла Аллу Пугачеву за личную жизнь

Известная актриса Татьяна Васильева бросила камень в огород именитой певицы Аллы Пугачевой. 76-летняя Татьяна Васильева упрекнула Аллу Борисовну за ее личную жизнь и выбор мужчин, назвав его своеобразным.
«У нее своеобразные мужья. Кто поверит, что Галкин* полноценный муж. Я извиняюсь, конечно. Не очень понимаю ее выбор. Там раньше были какие-то певцы, но они были мужчинами все-таки, и все это приветствовали. А теперь все должны подыгрывать, ну подыгрывали, по крайней мере, вот, какое счастье, счастливый брак, детки», — высказалась Татьяна Васильева.
Татьяна Васильева на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин YouTube.com
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Татьяна Васильева также высказала недоумение по поводу того, что Алла Пугачева решила уехать в Израиль вслед за мужем.
«Чего она туда поперлась? Чего ей здесь не хватало? За Галкиным*? Ну это абсурд», — считает Татьяна Васильева.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.