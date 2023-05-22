«У нее своеобразные мужья. Не очень понимаю ее выбор»: известная актриса разнесла Аллу Пугачеву за личную жизнь

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Татьяна Васильева также высказала недоумение по поводу того, что Алла Пугачева решила уехать в Израиль вслед за мужем.

«Чего она туда поперлась? Чего ей здесь не хватало? За Галкиным*? Ну это абсурд», — считает Татьяна Васильева.

По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.