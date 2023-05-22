«Ну, мне лет-то уже многовато»: Галина Польских отреагировала на слухи о своей госпитализации

22 мая в СМИ появились сообщения, что была госпитализирована Галина Польских. Отмечалось, что у нее случились проблемы с сердцем, а также якобы она жаловалась на высокое давление. Вскоре народная артистка РСФСР вышла на связь с журналистами. Она не стала отрицать, что находится в больнице, но призналась, что не все новости о ней правда.
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«Я периодически ложусь в больницу для себя, ничего страшного, все нормально. Вот зачем так пишут? Все же не совсем точно. Ну, мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь», — пояснила Польских, пишет канал «360».
Напомним, что ранее сообщалось о том, что 83-летней актрисе должны провести всестороннее обследование в отделении артериальной гипертензии.
Добавим, что Галина Александровна снялась во многих фильмах. Многие зрители ее знают по таким картинам, как «Ранетки», «Жуков-2», «Светофор».