«Ну, мне лет-то уже многовато»: Галина Польских отреагировала на слухи о своей госпитализации

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«Я периодически ложусь в больницу для себя, ничего страшного, все нормально. Вот зачем так пишут? Все же не совсем точно. Ну, мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь», — пояснила Польских, пишет канал «360».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 83-летней актрисе должны провести всестороннее обследование в отделении артериальной гипертензии.

Добавим, что Галина Александровна снялась во многих фильмах. Многие зрители ее знают по таким картинам, как «Ранетки», «Жуков-2», «Светофор».