СМИ: Галину Польских госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Также в СМИ пишут, что здоровье Галины Александровны уже вне опасности. По некоторым данным, врачи настояли на проведении всестороннего обследования, так как у актрисы имеются хронические заболевания. Польских осталась под наблюдением врачей в отделении артериальной гипертензии.

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Ранее 83-летняя Польских отмечала, что старается следить за здоровьем. Также родные актрисы стараются следить, чтобы она регулярно проводила диспансеризацию, так как переживают за любимую маму и бабушку.