Отеки, рытвины и темные пятна: как на самом деле выглядит лицо 39-летней Натальи Рудовой – обычная женщина

Актрисе Наталье Рудовой в июле исполнится сорок лет. Судя по снимкам, которые звезда сериалов размещает в микроблоге, она хороша и прекрасна, а ее лицо все еще не тронули морщины.
Но оказывается, это миф. На самом деле, на лице Наталье Рудовой наблюдаются абсолютно те же возрастные изменения, что и у обычных женщин, когда они начинают взрослеть, то есть стареть.
В телеграм-канале, где нет возможности выставлять фильтры, Наталья Рудова разместила видео, на котором отчетливо можно проследить все изменения на лице актрисы.
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Наталья Рудова без фильтров. Фото: соцсети
Очевидно, что на лице Натальи Рудовой есть отеки, круги под глазами, рытвины и темные пятна. Не идеален и овал лица, он поплыл. Все это - изменения, характерные для сорокалетних женщин.