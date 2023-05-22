Отеки, рытвины и темные пятна: как на самом деле выглядит лицо 39-летней Натальи Рудовой – обычная женщина

Актрисе Наталье Рудовой в июле исполнится сорок лет. Судя по снимкам, которые звезда сериалов размещает в микроблоге, она хороша и прекрасна, а ее лицо все еще не тронули морщины.

Но оказывается, это миф. На самом деле, на лице Наталье Рудовой наблюдаются абсолютно те же возрастные изменения, что и у обычных женщин, когда они начинают взрослеть, то есть стареть.

В телеграм-канале, где нет возможности выставлять фильтры, Наталья Рудова разместила видео, на котором отчетливо можно проследить все изменения на лице актрисы.

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