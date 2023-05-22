Наша «снежная королева»: Ефременкова с сыновьями покрасовалась на фоне новенького Audi Q7 — купила авто за 9 миллионов рублей

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова похвасталась крупным приобретением. Она стала владелицей дорогого автомобиля производства Германии — новенького белоснежного внедорожника Audi Q7.
Покупку машины Юлия Ефременкова приурочила ко дню рождения своих сыновей-близнецов: 22 мая мальчикам исполнилось по восемь месяцев.
Вместе с детьми Юлия Ефременкова, облаченное во все черное, попозировала на фоне своего люксового авто. Покупкой молодая мама невероятно гордится. Стоит такой кроссовер в салоне в среднем 9 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
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«Сегодня мои мальчики отмечают 8 месяцев! 8 — это знак бесконечности и моей бесконечной любви к вам. Мне очень хочется, чтобы вы были бесконечно здоровыми, счастливыми, удачливыми, чтобы все в вашей жизни складывалось наилучшим для вам образом! Говорят, если Всевышний дарит женщине сына, значит, он посылает ей защиту... Видимо, Господь понимал, что мне она нужна в двойном размере! Я знаю, что все мальчишки любят играть в машинки, поэтому решила сделать подарок своим сыночкам. У нас пополнение. Добро пожаловать в семью, наша Снежная королева», — написала под видео Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова с сыновьями на фоне новой машины. Фото: скрин соцсети