Наша «снежная королева»: Ефременкова с сыновьями покрасовалась на фоне новенького Audi Q7 — купила авто за 9 миллионов рублей

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова похвасталась крупным приобретением. Она стала владелицей дорогого автомобиля производства Германии — новенького белоснежного внедорожника Audi Q7.

Покупку машины Юлия Ефременкова приурочила ко дню рождения своих сыновей-близнецов: 22 мая мальчикам исполнилось по восемь месяцев.

Вместе с детьми Юлия Ефременкова, облаченное во все черное, попозировала на фоне своего люксового авто. Покупкой молодая мама невероятно гордится. Стоит такой кроссовер в салоне в среднем 9 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

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