Два спелых персика, а посередине манящая впадинка: Севастьянова выставила на обозрение своих «красоток» — такую грудь надо показывать

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова с недавних пор набирает очки и баллы вовсе не на спортивных подмостках.

Популярность у публики Каролина Севастьянова удерживает с помощью демонстрации своего роскошного тела. 28-летняя спортсменка умеет эффектно обнажаться и принимать красивые позы.

На этот раз Каролина Севастьянова кокетливо засветила свою грудь, похожую на два спелых персика, и манящую впадинку между ними.

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