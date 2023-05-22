«Ей все подыгрывали, мол, какой счастливый брак, детки»: Татьяна Васильева сделала заявление о странном замужестве Аллы Пугачевой

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Татьяна Васильева уверена, что отъезд Аллы Пугачевой в Израиль — не очень умный поступок со со стороны Примадонны. По версии Васильевой, этим звезда себя окончательно похоронила.

«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», — заключила Татьяна Васильева.

По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.