«Ей все подыгрывали, мол, какой счастливый брак, детки»: Татьяна Васильева сделала заявление о странном замужестве Аллы Пугачевой

Известная актриса, 76-летняя Татьяна Васильева, дала понять, что считает странным союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.
Татьяна Васильева заявила, что когда те создали семью, все окружение Примадонны вынуждено было лицемерно восхищаться этим обстоятельством.
«У нее своеобразные мужья. Кто поверит, что Галкин* полноценный муж. Я извиняюсь, конечно. Не очень понимаю ее выбор. Там раньше были какие-то певцы, но они были мужчинами все-таки, и все это приветствовали. А теперь все должны подыгрывать, ну подыгрывали, по крайней мере, вот, какое счастье, счастливый брак, детки. Это их жизнь, это их право. Но так печально закончить», — высказалась Татьяна Васильева.
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Татьяна Васильева уверена, что отъезд Аллы Пугачевой в Израиль — не очень умный поступок со со стороны Примадонны. По версии Васильевой, этим звезда себя окончательно похоронила.
«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», — заключила Татьяна Васильева.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
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