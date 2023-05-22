«Мой папа умер, он был слишком молод»: 15-летний сын Дианы Гурцкой сделал душераздирающее признание о покойном отце

Сын певицы Дианы Гурцкой, которому в конце июня исполнится 16 лет, нашел в себе силы, чтобы выйти на связь с аудиторией своего микроблога.

Константин Кучеренко поделился своими эмоциями по поводу внезапной кончины отца — Петра Кучеренко. Подросток признался, что очень любил родителя, которого потерял.

«Хочу вам поведать не очень хорошую новость о моей семье. 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне и в личные сообщения, и в директ. Это все очень важно. Люблю всех. Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь — жестокая штука. Никто не знает, что может произойти», — написал Константин Кучеренко.

Он разместил в соцсети совместный кадр с отцом, который был сделан летом прошлого года. В кадре оба выглядят очень счастливыми.

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