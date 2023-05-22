«Так печально закончить»: известная актриса сделала заявление о роковой ошибке Аллы Пугачевой

Звезда театра и кино, 76-летняя Татьяна Васильева, дала понять, что не одобряет поступка Аллы Пугачевой, а именно ее отъезда из России.

Все, что сейчас происходит с Аллой Борисовной, Татьяна Васильева считает «печальным концом».