«Так печально закончить»: известная актриса сделала заявление о роковой ошибке Аллы Пугачевой

Звезда театра и кино, 76-летняя Татьяна Васильева, дала понять, что не одобряет поступка Аллы Пугачевой, а именно ее отъезда из России.
Все, что сейчас происходит с Аллой Борисовной, Татьяна Васильева считает «печальным концом».
«Чего она туда поперлась? Чего ей здесь не хватало? За Галкиным*? Ну это абсурд. У нее своеобразные мужья. Кто поверит, что Галкин* — полноценный муж. Я извиняюсь, конечно. Не очень понимаю ее выбор. Там раньше были какие-то певцы, но они были мужчинами все-таки, и все это приветствовали. А теперь все должны подыгрывать. Ну подыгрывали, по крайней мере, вот, какое счастье, счастливый брак, детки. Это их жизнь, это их право. Но так печально закончить», — поделилась Татьяна Васильева.
Татьяна Васильева на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин YouTube.com
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Татьяна Васильева считает, что Алла Пугачева своими действиями фактически заживо себя похоронила.
«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», — добавила Татьяна Васильева.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
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