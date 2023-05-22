Костя Цзю потратил на дачу в Подмосковье кучу денег, но жить там больше не хочет

Не так давно Костя Цзю стал гостем передачи «Звезды сошлись». В эфире программы спортсмен поделился своими планами на ближайшее будущее. Боксер рассказал, что в последнее время он предпочитает проводить все лето в Крыму.

«Ехать всего 30 часов. Поэтому садишься, приезжаешь и уже точно знаешь, что в Москву не вернешься до осени», — говорит Костя.

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И поэтому боксер решился на продажу еще недостроенной дачи в Подмосковье. За свой двухэтажный особняк Цзю хочет получить 45 млн рублей. По словам спортсмена, он отдает участок и все постройки по себестоимости, ведь именно столько и было потрачено на возведение семейного гнездышка между Подольском и Троицком.

Источник: программа «Звезды сошлись».