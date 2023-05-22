Ресницы отклеила, а под глазами круги: Нюша с припухшими губами умыла лицо — совсем без макияжа

Поклонники открыли рты от удивления. Певица Нюша не так часто балует своих подписчиков в микроблоге селфи а-ля натюрель. Поп-дива умыла лицо, показав себя полностью без макияжа. Народ так и ахнул! Куда девались густые ресницы веером, идеальный ровный тон кожи. Без макияжа Нюша выглядит еще моложе. Видно, что артистка недосыпает, отсюда и круги под глазами.

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