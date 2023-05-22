Марина Африкантова показала себя с новым подбородком и измененной формой губ — подписчики в шоке

Не так давно Марина Африкантова пережила личную драму. В начале этого года от нее ушел супруг Роман Капаклы. Печальную ситуацию усугубило еще и то, что муж звезды «Дома-2» закрутил роман с ее бывшей коллегой Татьяной Мусульбес.

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Однако горевала Марина не очень долго. Уже через несколько месяцев она воспряла духом и начала наводить порядок в своей жизни. Девушка изменила стиль одежды, поправила прическу, сбросила несколько килограммов, а недавно добралась и до лица. Сначала Африкантова углядела у себя второй подбородок и тут же побежала к косметологу. А теперь Марина огорошила подписчиков заявлением о том, что хотела бы удлинить эту же часть лица и сделать губы еще пышнее.

До реальных дел пока не дошло. Но Марина уже примерила новое лицо с помощью редактора фотографий. На снимке слева девушка показала себя сейчас, а справа продемонстрировала идеал, к которому стремится.