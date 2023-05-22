Два красавчика-блондина: Ольга Гажиенко из «Дома-2» показала подросших сыновей Кирилла и Леву — банда в сборе

Бывшие участники «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко — одна из самых крепких пар проекта. У супругов два сына — Кирилл, которому в апреле исполнилось 10 лет, и Лева — ему в июле будет 4 года.

Ольга Гажиенко всю себя посвятила семье и воспитанию сыновей. Она довольно часто показывает мальчишек в микроблоге, рассказывая, как растут и меняются два родных брата.

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