Два красавчика-блондина: Ольга Гажиенко из «Дома-2» показала подросших сыновей Кирилла и Леву — банда в сборе

Бывшие участники «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко — одна из самых крепких пар проекта. У супругов два сына — Кирилл, которому в апреле исполнилось 10 лет, и Лева — ему в июле будет 4 года.
Ольга Гажиенко всю себя посвятила семье и воспитанию сыновей. Она довольно часто показывает мальчишек в микроблоге, рассказывая, как растут и меняются два родных брата.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Сыновья Ольги Гажиенко Кирилл и Лева. Фото: соцсети
«Банда в сборе. Хорошо, что они есть друг у друга. Но не идеализируйте, эти двое любят друг друга безусловно, но и ссоры у них бывают. Причем, ежедневно. Чаще всего Лева жару дает, его кризис 3-х лет в последнее время нас всех держит в ежовых рукавицах. Этот ангелочек в такого чертенка порой превращается. Хорошо, что только порой», — поделилась Ольга Гажиенко.
Поклонники умилились братьям-красавчикам. Симпатичные блондины Кирилл и Лева никого не оставляют равнодушными.