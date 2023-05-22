Макеева — овдовевшей Гурцкой: «Как тебе сейчас тяжело. Скорбим и молимся»

Анастасия Макеева не смогла сдержать эмоции скорби, узнав о скоропостижной кончине мужа певицы Дианы Гурцкой. Актриса искренне соболезнует семье исполнительницы, считая, что Диана просто разбита этим горем.

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«Не могу поверить. Дорогая Диана, не укладывается в голове и больно при мысли, как тебе сейчас тяжело. Очень красивая семья и сочетание гармонии и заботы друг о друге. Скорбим и молимся за тебя и вашу семью», — отметила Макеева.

Муж певицы Дианы Гурцкой умер в самолете. Он летел домой после командировки на Кубу. Ему стало резко плохо. Лайнер совершил вынужденную посадку на борт тут же прибыли медики. Но спасти Петра Кучеренко им не удалось. Мужу певицы было всего 46 лет. Вместе с артисткой он воспитывал сына.