Брат Дианы Гурцкой обратился к покойному зятю: «У тебя не было в планах не возвращаться. Брат, что случилось?»

В субботу, 20 мая, Диана Гурцкая потеряла любимого супруга Петра Кучеренко. До этого он никогда не жаловался на здоровье, поэтому внезапная смерть стала сильным ударом для всех близких. Трагедия произошла, когда 46-летний мужчина возвращался к семье из рабочей поездки на Кубу. В самолете Кучеренко стало плохо, и, к сожалению, спасти его не удалось.

Диана Гурцкая пока никак не прокомментировала случившееся. Звезда буквально убита горем. Вместо певицы на связь с журналистами вышел ее брат Роберт. Который тоже глубоко скорбит и до сих пор не может поверить в произошедшее. Мужчина не дал никаких ответов, он только озвучил свои мысли.

«Я знаю, ты совсем не хотел этого. Диану и Костю ты бы не оставил. Ты вез мне подарок. У тебя не было в планах не возвращаться. Брат, что случилось? Может тебе было очень больно и страшно без нас? Как быть?!» — обращается Роберт с вопросами, на которые уже никто никогда не ответит.

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Источник: 7days.ru