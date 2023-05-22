«Он все бегал туда, сюда. А на следующее утро эмигрировал»: Татьяна Васильева раскрыла детали последней передачи Максима Галкина*

Актриса Татьяна Васильева рассказала о последней программе «Сегодня вечером» с ведущим Максимом Галкиным*.
Как выяснилось, после записи эфира с Татьяной Васильевой шоумен уехал в Израиль. 28 февраля 2022 года Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Передача «Сегодня вечером» на Первом канале была посвящена юбилею известной актрисы.
Татьяна Васильева во время записи эфира обратила внимание на странное поведение Максима Галкина*, телеведущий много суетился и все время покидал студию.
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Татьяна Васильева на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин YouTube.com
«Мы записывали программу на мой день рождения. И я смотрю – Галкин* все выбегает и возвращается, выбегает и возвращается. А он вел эту программу. И мне говорит: «Хочешь выпить?» Я говорю: «Нет, у меня свое есть». Ну так как-то, пошутили тоже. И он все бегал туда, сюда». Я подумала, что такое, никогда он так себя не вел, но не пыталась себе это как-то объяснить. А на следующее утро он эмигрировал. Последний эфир был про мой день рождения», - рассказала Татьяна Васильева.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.