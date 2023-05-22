«Он все бегал туда, сюда. А на следующее утро эмигрировал»: Татьяна Васильева раскрыла детали последней передачи Максима Галкина*

Актриса Татьяна Васильева рассказала о последней программе «Сегодня вечером» с ведущим Максимом Галкиным*.

Как выяснилось, после записи эфира с Татьяной Васильевой шоумен уехал в Израиль. 28 февраля 2022 года Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет. Передача «Сегодня вечером» на Первом канале была посвящена юбилею известной актрисы.

Татьяна Васильева во время записи эфира обратила внимание на странное поведение Максима Галкина*, телеведущий много суетился и все время покидал студию.

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