Наказания не будет? Блогер Лерчек выплатила государству 311 миллионов рублей долга

Блогер Валерия Чекалина, известная, как Лерчек, выплатила в налоговые органы 311 миллионов рублей долга. Блогерша и ее супруг Артем полностью рассчитались за все свои задолженности и надеются на смягчение приговора или же на полное прощение.

«Как нам стало известно, Валерия и Артем Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 миллионов рублей на счета налоговых органов. Если быть точнее, то 311 043 030 рублей, то есть, именно ту сумму, которая фигурировала в акте налоговой проверки и послужила основанием для возбуждения уголовного дела.

На сегодняшний день никаких других денежных требований налоговая служба к чете Чекалиных не предъявляла. По нашей информации, семья Чекалиных за последние три года пополнила бюджет РФ более чем на 2 миллиарда рублей», - рассказал источник в налоговых органах на условиях анонимности.