«Ведьма! Звала меня к себе на программу за хорошие деньги»: Татьяна Васильева публично облила грязью Ксению Собчак

Актриса Татьяна Васильева стала гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», во время которого призналась, что ее на интервью приглашала Ксения Собчак. Причем за деньги. Но Татьяна Васильева в последний момент ответила отказом.

«Собчак — ведьма. В ней нет человеческого. Она не любит никого — ни страну, ни людей. Она любит себя и пользуется теми, кто боготворит ее еще пока. Вот теперь она меня точно не позовет, и слава богу…» — высказалась Татьяна Васильева.

«Она звала вас? За деньги? А вы отказались?» — уточнил Вячеслав Манучаров.