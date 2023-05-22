«Ведьма! Звала меня к себе на программу за хорошие деньги»: Татьяна Васильева публично облила грязью Ксению Собчак

Актриса Татьяна Васильева стала гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», во время которого призналась, что ее на интервью приглашала Ксения Собчак. Причем за деньги. Но Татьяна Васильева в последний момент ответила отказом.
«Собчак — ведьма. В ней нет человеческого. Она не любит никого — ни страну, ни людей. Она любит себя и пользуется теми, кто боготворит ее еще пока. Вот теперь она меня точно не позовет, и слава богу…» — высказалась Татьяна Васильева.
«Она звала вас? За деньги? А вы отказались?» — уточнил Вячеслав Манучаров.
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Татьяна Васильева ответила утвердительно, назвав Ксению Собчак дьяволом в образе милой девушки.
«Да, за хорошие деньги. У меня такой характер, я отказываюсь в последний момент, я все тяну, думаю, чтобы люди сами отказались. Ну, вот теперь откажутся. Она мне неприятна по-человечески. Она — провокатор. Дьявол в обличии милой девушки, красивой, умной, доброжелательной», — добавила Татьяна Васильева.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»