«Глупая, я никогда и не думала, что она умная. Похоронила свой талант»: известная актриса потопталась по Алле Пугачевой

Известная актриса Татьяна Васильева прокомментировала демарши певицы Аллы Пугачевой - переезд в Израиль, а затем и громкие высказывания в адрес россиян, которые не поддержали Примадонну.
Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву глупой женщиной, при этом подчеркнув, что считает ее очень талантливой и великой певицей и актрисой.
«Она очень глупый человек оказалась. Собственно, я никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, она великая. Я редко говорю это слово. Она актриса. Ей неважно было, какой у нее голос. Это ее не интересовало, она пела и пела. И не будет такой. Но она глупая, к сожалению», - высказалась Татьяна Васильева на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Татьяна Васильева на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: скрин YouTube.com
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Татьяна Васильева полагает, что, оставшись в России, Алла Пугачева еще вполне могла бы петь.
«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», - уверена Татьяна Васильева.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».