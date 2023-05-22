«Глупая, я никогда и не думала, что она умная. Похоронила свой талант»: известная актриса потопталась по Алле Пугачевой

Известная актриса Татьяна Васильева прокомментировала демарши певицы Аллы Пугачевой - переезд в Израиль, а затем и громкие высказывания в адрес россиян, которые не поддержали Примадонну.

Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву глупой женщиной, при этом подчеркнув, что считает ее очень талантливой и великой певицей и актрисой.