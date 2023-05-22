«Чего она туда поперлась? За Галкиным*? Это абсурд»: Татьяна Васильева назвала мужа Аллы Пугачевой «неполноценным»

Актриса Татьяна Васильева довольно критично высказалась об Алле Пугачевой, уже второй год живущей в Израиле с мужем и детьми.

Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву великой певицей и актрисой, которая при этом оказалась способна на глупый поступок. Таковым Татьяна Васильева считает отъезд Аллы Пугачевой в Израиль.

Татьяна Васильева не считает, что Пугачевой следовало делать это из-за Галкина*, поскольку тот, по мнению актрисы, «неполноценный» муж.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».