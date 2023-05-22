«Чего она туда поперлась? За Галкиным*? Это абсурд»: Татьяна Васильева назвала мужа Аллы Пугачевой «неполноценным»

Актриса Татьяна Васильева довольно критично высказалась об Алле Пугачевой, уже второй год живущей в Израиле с мужем и детьми.
Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву великой певицей и актрисой, которая при этом оказалась способна на глупый поступок. Таковым Татьяна Васильева считает отъезд Аллы Пугачевой в Израиль.
Татьяна Васильева не считает, что Пугачевой следовало делать это из-за Галкина*, поскольку тот, по мнению актрисы, «неполноценный» муж.
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Татьяна Васильева в гостях у Вячеслава Манучарова. Фото: скрин YouTube.com
«Чего она туда поперлась? Чего ей здесь не хватало? За Галкиным*? Ну это абсурд. У нее своеобразные мужья. Кто поверит, что Галкин* полноценный муж. Я извиняюсь, конечно. Не очень понимаю ее выбор. Там раньше были какие-то певцы, но они были мужчинами все-таки, и все это приветствовали. А теперь все должны подыгрывать, ну подыгрывали, по крайней мере, вот, какое счастье, счастливый брак, детки. Это их жизнь, это их право. Но так печально закончить», - высказалась Татьяна Васильева во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.