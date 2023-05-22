Стали известны дата и место похорон мужа Дианы Гурцкой Петра Кучеренко

Брат Дианы Гурцкой Роберт в своем микроблоге рассказал, где и когда будет предано земле тело мужа певицы, заместителя министра высшего образования и науки Петра Кучеренко. Похоронят чиновника на Троекуровском кладбище столицы в эту среду, 24 мая.

«11:00–12:00 — официальная церемония панихиды Богоявленский кафедральный собор в Елохове. 12:00–13:00 — переезд на Троекуровское кладбище. 13:00–15.00 — похороны с учетом прощания», — написал брат Дианы Гурцкой в соцсети.