Чемпион мира по боксу расплакался после испытания на вылет: звезды в Африке удивляют

Шоу «Новые Звезды в Африке» на ТНТ приближается к финалу. Новенькие участники на проект уже не приходят, а ряды старичков редеют с каждым выпуском. В 11-м выпуске проекта на испытание на вылет отправились актриса Наталья Медведева и чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

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Испытание было на меткость, и Медведева уступила Лебедеву. Однако мужчина после победы расплакался, поскольку не справился с эмоциями – Медведева для него на проекте не была соперницей.

«Я на проекте обрел друга», - произнес герой. И объяснил: «Говорят, мужчины не плачут. Да нет, бывает и так, что плачут. Это были слезы счастья. У меня появился настоящий друг».

Лебедев вернулся в лагерь, на проекте, кроме него, осталось еще пять человек. Медведева сразу покинула Африку.