Разделась до исподнего: Нугуманова в микротрусиках и прозрачном бюстье предстала на пляже Дубая

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова отдыхает в Дубае и наслаждается гостеприимством курорта. Ежедневно в соцсетях красотки подписчиков ждут яркие кадры с пляжа или шопинга, прогулок под Луной или с экскурсий. Спортсменка не скупится даже на фото в купальниках.

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А на этот раз и вовсе разделась до белья. Она появилась на пляже в зеленом комплекте – микротрусиках со стразами и прозрачном бюстье. Загорелая фигура Елизаветы стала еще красивее в этом облачении, а в лучах закатного солнца и вовсе на фото будто бы стояла супермодель.